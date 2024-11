Patricia Conde cuenta la anécdota que vivió con Lenny Kravitz cuando le entrevistó: “Quedé fatal”

Invitación que decidió rechazar: "Yo voy y digo: ¿pueden venir mis amigos? A lo que le respondieron que era algo muy íntimo y que "no podía ir mucha gente", algo por lo que ella se negó a ir, entre otras cosas: "Si no viene mi amigo el cámara y mi amiga la redactora yo no voy . Además, que mañana madrugo que tengo mucho trabajo, si eso es tarde yo no quiero y tengo novio, ¿cómo le voy a decir: estoy con Lenny Kravitz? Yo soy muy fiel".

Decisión de la que se arrepintió, como ella misma nos contaba: "Me fui y dije: 'si lo más seguro es que este novio que tengo me ponga él a mi los cuernos y con lo joven que soy todavía me quedan como diez o doce para llegar al definitivo, ¿por qué no voy a la fiesta de este señor que admiro tanto'. Y no fui, quedé fatal".