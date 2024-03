Paco León cuenta lo mucho que le gusta organizar fiestas y desvela que ya está preparando la de su próximo cumpleaños

Paco León: "Lo que más me gusta del mundo es organizar fiestas"

En 'Martínez y Hermanos' hemos podido conocer un poco más la figura de Paco León. Y es que al actor y director español le gusta mucho organizar fiestas. Ha sido la propia Hiba Abouk la que ha recordado una fiesta que montó Paco León por su 40 cumpleaños: "Hizo un fiestón flamenco en un tablao como dios manda". Además, el actor ha desvelado que ya está preparando la siguiente fiesta, la de su 50 cumpleaños.

Tras ser preguntado sobre qué tiene pensado hacer, no ha querido dar detalles: "Lo que más me gusta del mundo es organizar fiestas. Las películas y series las hago para poder hacerlas. No puedo decir nada". Se ha vivido un auténtico momentazo cuando ha dicho que a Hiba le va a encantar y que esa fiesta no es muy del rollo de Dani Martínez: "Lo típico para no invitar a gente", aseguraba el presentador.

No obstante, Paco León ha señalado que va a invitar a todo el mundo. Pero esto último Dan Martínez no se lo ha creído. "Me estoy dando cuenta de que no estoy en ningún grupo. Porque no voy a las fiestas de ninguno de los dos", ha apuntado Dani Martínez. Paco León ha recordado una frase de una amiga suya que le ayuda a organizar fiestas: "Si no viene la Policía es una mierda de fiesta", bromeaba el director español.

