La confesión de Blanca Suárez sobre sus problemas con el vértigo y cómo se dio cuenta: "Me tuve que sentar en el suelo y pedir ayuda"

En este caso ha sido Blanca Suárez la que ha contado una experiencia que tuvo en Tailandia y en donde sufrió una especie de ataque de pánico. Aunque ella ha querido llamarlo más bien vértigo. "Me bloqueé bastante. A medida que he ido creciendo no sé por qué tengo como un poco de vértigo a las alturas. No es lo más normal... es como que me pongo en el borde de algo y colapso un poco".