Xuso Jones recluta a una concursante bailando y cantando la 'Macarena': "¡Qué arte que tienes!"

Xuso Jones se ha trasladado este vez hasta Sevilla para encontrar a más personas para jugar a 'Lo sabe, no lo sabe' . El presentador le ha pedido al resto de sus compañeros que le dejasen un micrófono para cantar y bailar la canción de la 'Macarena'. La música ha comenzado a sonar y Xuso ha animado a todo el centro de Sevilla.

Una de las personas que no ha podido evitar cantar y bailar en medio de la calle ha sorprendido mucho al presentador del concurso. Xuso se ha acercado hasta ella y ha alucinado con sus pasos de flamenca : "¡Qué arte que tienes!" En ese instante, el presentador le ha preguntado si quería participar en el programa para ganar algo de dinero.

La viandante no se lo ha pensado ni un segundo y ha aceptado el reto. Tras esto, la concursante se ha presentado diciendo que era limpiadora, que tenía 39 años y que se llamaba Joana . Lo que más le gustaría si ganase los 50.000 euros del premio final es comprarse una casa o montar un negocio de chucherías o ropa.

El viandante al que preguntó tenía que no saber la respuesta. Xuso Jones le ha dicho a la persona que tenía que decir uno de los apellidos del sobrino del rey Felipe. Mientras el viandante dudaba, se le escapaba un 'Borbón' , pero finalmente se decantaba por no contestar nada.

Joana ha saltado de alegría y se ha llevado los 1.000 euros al hacer pleno. "De la que te has librado", le ha comentado Xuso. Al final del programa, Joana ha decidido que no quería seguir jugando y se ha llevado el dinero bailando de nuevo la 'Macarena': "Yo me retiro, más vale pájaro en mano que cientos volando".