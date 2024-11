Xuso Jones termina por los suelos tras meterse en un cartelón de publicidad: "Creo que me he hecho un esguince"

Xuso Jones se encuentra en Vitoria-Gasteiz en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Dos chicas que se encontraban aparcando sus bicis llaman su atención y el presentador se acerca. Una de ellas, Leire, aceptaba concursar y luchar por conseguir los 50.000 euros.

Después esta pregunta, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' y Leire entraban en un centro comercial para seguir buscando más personas que puedan responder preguntas para que Leire pueda llevarse dinero.

Mientras pasaban por los pasillos, Xuso Jones veía un cartelón de cartón y decía: "Me encantaría meterme dentro, ¡por favor meterme". Con ayuda de su equipo, se metía dentro y tras andar unos pasos conducido por Leire, el presentador tropezaba y se caía al suelo provocando las carcajadas de todos.

Con un ataque de risa, sus compañeros sacaban a Xuso como podían del cartelón: "Necesito una baja chicos, creo que me he hecho un esguince, no puedo seguir".