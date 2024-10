Xuso Jones, muy asombrado con los estudios de un concursante: ''Qué maravilla, nunca hay que dejar de soñar''

Xuso Jones se ha trasladado hasta Málaga para encontrar al próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' . Allí, el equipo del concurso de preguntas y respuestas de Cuatro se encontraba con Coco, un estudiante de 38 años que aceptaba sin dudarlo ni un solo segundo la propuesta del presentador de concursar en el programa.

Durante la búsqueda de los viandantes que debían responder a las preguntas, el presentador de interesaba por la vida del concursante: ''¿Qué haríamos con los 200 euros?'', y él respondía, muy sincero: ''Me encantaría poder dejar de trabajar para poder dedicarme a estudiar que es lo que quiero hacer, estoy estudiando la carrera de biología ahora mismo''.

Ya con los mil euros en mano, Coco se lanzaba de lleno a la piscina y decidía jugárselo todo a una última pregunta multiplicadora. El concursante elegía un sobre que escondía un x 2, por lo que tenía la posibilidad de irse a casa con 2.000 euros si el viandante elegido no conocía la respuesta a la pregunta: ''¿Qué pez tiene nombre de soberano de la antigua Roma?'' .

Pero, Coco se llevaba un varapalo después de que la viandante elegida contestase correctamente a la pregunta: ''Emperador es lo único que se me ocurre'', Xuso Jones daba la pregunta por correcta, pero le explicaba que no tenía que haber sabido la respuesta porque había hecho perder al concursante los 2.000 euros. Finalmente, Coco se marchaba sin un solo euro pero con la camiseta de los perdedores de 'Lo sabe, no lo sabe'.