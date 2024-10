Una concursante decide arriesgarlo todo tras una muy mala racha: ''He venido a jugar''

En el interior de una peluquería de Gijón se encontraba Xuso Jones a Paula, que estaba junto a su hija ayudándole a elegir el peinado para el día de su boda. Nada más verlas el presentador lo tenía claro, una de las dos debía concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' , y Paula aceptaba la propuesta.

La concursante no tenía muy buena suerte durante su concurso, se estancaba en los 400 euros e incluso perdía la llamada de emergencia después de que la persona elegida para responder no contestase la pregunta que le habría permitido aumentar la cantidad.

Tras un largo paseo por las calles de la ciudad, Paula, con los 400 euros asegurados en mano, decidía jugársela pese a su mala racha durante el concurso: ''Hombre, he venido a jugar. Lo jugamos'', afirmaba muy decidida la concursante lanzándose de lleno a la piscina.

Paula escogía a un hombre que afirmaba no tener ni idea: ''No soy muy cinéfilo. Lo siento, pero no''. Tras su respuesta, al ser incorrecta, Paula conseguía darle la vuelta a su suerte y se llevaba a casa 800 euros.