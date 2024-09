Xuso Jones se queda impresionado con un gaitero de Gijón: "Me has puesto los pelos de punta"

El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' ha llegado a Gijón para encontrar a nuevos participantes que quieran concursar en el programa. Xuso Jones ha caminado por las bonitas calles de la ciudad asturiana hasta que ha visto a una persona idónea para el concurso.

Daniel, un gaitero de 27 años, ha aceptado participar en 'Lo sabe, no lo sabe' para intentar ganar los 50.000 euros. El gaitero iba vestido del Sporting de Gijón y antes de empezar a jugar le ha deleitado a Xuso Jones con una sesión de gaita. El presentador se ha quedado alucinado: "Me has puesto los pelos de punta".