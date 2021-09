"Me parece basura periodística. ¿Quién soy yo para que se me de tanta voz en los periódicos de tirada nacional todos los días? Eso define a eso periodistas, no me define a mí. Se basan en dos tuits y me siguen llamando la 'ex de Gandía shore'... Y los diez años de después todo lo que he hecho, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces los que demuestran su machismo, sus ganas de usarme para sus campañas y la mierda que son, son ellos, no yo por poner dos tuits, ¿me entiendes? Yo me río de la mierda que hay en el mundo ahora mismo, me río. Si queréis lloro, me río de la mierda que hay en el mundo", ha dicho Ylenia.