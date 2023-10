"A las seis treinta horas recibí una llamada de mi hija y me dijo 'Mami, nos están bombardeando', no sabemos hacia dónd huir. Estaban en un espacio al aire libre. Gritaban y corrían. Ella estaba con una amiga y no sabía qué hacer. Me preguntaba 'Mami, qué hago", relata Meirav a 'Horizonte', que pedía encarecidamente al programa que difundiese las últimas palabras de su hija.