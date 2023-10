Un experto en seguridad explica cómo actuar en caso de atentado terrorista y qué es lo que no debemos hacer

"Los terroristas sabían lo que hacían, sabían que llegando desde el cielo disparando la gente saldría huyendo y por lo general la gente sale huyendo hacia lo que conoce, hacia sus vehículos (...) Los terroristas lo sabían y les esperaron con sus metralletas junto a sus coches, es pura supervivencia de las personas, huir hacia lo que conoces, no hacia lo que desconoces, yo no hubiera huido hacia ahí jamás, deberían haber escapado hacia puntos dispares, alejados, no hacia donde iba la multitud, casi todos los cadáveres estaban en la zona de los coche, pero en esa situación de pánico no se puede esperar que la gente actúe con racionalidad".