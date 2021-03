A Zahyra le encanta el cine: “Mi película favorita es de Chiquito de la Calzada”

Cuando todavía estábamos asimilando que Adrián pudiera ser “gato” y “tete” al mismo tiempo, el joven de Madrid ha comenzado a hablar de cine con Zahyra, su cita en ‘First Dates’ y nos han vuelto a dejar sorprendidos. No eres un gran amante del séptimo arte si no has visto y te encanta la película ‘Pápa Piquillo’.