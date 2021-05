Erazo y Máximo ya se conocían de antes y son muchas las cosas que tienen en común sin embargo, durante su cita han descubierto muchas más y sobre todo, ha encontrado a una persona que al igual que ellos, no necesita utilizar las palabras para hacerse entender “¿Quién necesita hablar en el siglo XXI?” .

Máximo tiene claro que el hombre que esté a su lado debe ser un hombre con cultura meme y le ha soltado a Erazo un “Te tienen que gustar los memes que si no me voy” con mucho miedito. Lo que él no esperaba es que su cita fuera tan fan de los memes como lo es él.