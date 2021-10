Tomás, ante los gustos de Claudia: “Choni se nace, no se hace”

A pesar, de asegurar que estaba nerviosa y cortada porque Tomás le había gustado desde el primer momento, Claudia ha demostrado ser una mujer de armas tomar. Menos mal que Carlos Sobera ya había avisado a Tomás y a este no le ha pillado por sorpresa.

Durante la cena, Tomás y Claudia han hablado de gustos y aunque en algunos han coincidido, otros les han alejado por completo. A Claudia le encanta el flamenco y Tomás lo detesta , pero quizás la clave ha sido el leopardo. Ella se ha declarado fan del leopardo y le ha confesado haber sido un poco choni. “Choni se nace, no se hace” , ha tenido claro Tomás ante los gustos de su cita.

Claudia no esconde que haya sido “escandalosa y lianta” y aunque tiene muchas cosas que Tomás busca en una mujer, le gustaría que además tuviera un poquito de finura. Ella era consciente de que le iban a dar calabazas, pero no ha podido evitar venirse arriba en el momento de la verdad “Lo sabía, tan poderosa no puede ser”.