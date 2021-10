Isabel se ha encontrado en ‘First Dates’ con el que podía ser su hombre perfecto. Manuel no es celoso, le encanta estar en pareja, comparten aficiones, se consideran seres de otra época… Un hombre que tiene todo lo que Isabel busca en un hombre, menos la altura. Él estaba deseando seguir conociendo a la sevillana, pero ella le ha explicado que no podía estar con un hombre que fuera más bajito que ella con los tacones puestos “Manuel es muy afín a mí, pero… ¡Puff! Me ha faltado esa chipa. Eres como yo en chico, eres un chico súper encantador pero yo como pareja no lo veo… Lo que me ha echado para atrás es que yo con tacones soy más alta que tú. A muchas cosas les pasa eso”.