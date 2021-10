María José, ante la petición de Salva: “¿Tú sabes el cachondeo que va a ser eso en mi pueblo?”

“Conozco a los hombre muy bien y ya no me la pegan, se la pego yo a ellos”, ha asegurado María José a su llegada a ‘First Dates’ sin saber que un hombre estaba a punto de descolocarla con una sola frase.

A María José le hubiera gustado que Salva, su cita, viniera en camisa y un poco más elegante, pero ha querido conocerle un poquito mejor. Sin embargo, en el momento que el soltero le ha dicho “Te importa si bendecimos la mesa”, ha tenido claro que ese señor no era para ella “Tengo un hermano cura, pero yo soy el anticristo. Cuando he visto eso he dicho… “Hasta luego” ¿Tú sabes el cachondeo que va a ser eso en mi pueblo? Tú no lo sabes bien”.