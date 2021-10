La cobra no cobra de ‘First Dates’: “Lo ha parecido pero no ha sido”

¿Hay cobra o no hay cobra? Es la pregunta que todo el mundo se ha hecho ante el momento que Félix y Olga se han bebido su chupito del amor. Ni la de Bisbal a Chenoa fue tan dudosa como esta .

“Lo ha parecido pero no ha sido, me ha pillado desprevenido”, ha asegurado un Félix consciente de que el repentino giro de cabeza de su cita en el photomatón podría considerarse como una de las cobras que hacen historia en ‘First Dates’. Él asegura que no ha intentado besar a Olga, pero se ha puesto la tirita antes que la herida y eso puede ser una señal.