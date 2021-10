Alejandro mete la pata nada más empezar: “Nunca me habían dicho algo así”

Lorena le ha respondido que tenía 27 años y a él le ha gustado porque esa también es su edad sin embargo, ha soltado un comentario que a ella no le ha gustado “Sí que aparentas la edad”. No solo le estaba diciendo que estaba estropeada sino que además, le decía en la misma frase que lo estaba más que él. Lorena ha mantenido el tipo y no se lo ha tenido en cuenta, pero bien no le ha sentado “Me ha parecido fatal, que parece que tengo mi edad o que parezco más mayor, nunca jamás me lo había dicho y el muchacho ha tenido un fallito”.