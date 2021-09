Fernando y Carla tienen su beso de película: “Me ha mordido el labio como si fuera un entrecot”

Aunque se han encontrado con ciertos asuntos que han hecho tambalear su cita, Fernando y Carla se han gustado y no se han conformado con tener un final de película romántica en ‘First Dates’. Carla quería un beso de película de Óscar y lo ha tenido.

Ambos estaban deseando besarse, pero Fernando ha decidido mostrarse respetuoso con su cita y al saber que tenía que darle un beso de película, ha decidido darle uno de película romántica, de película de después de comer. A Carla no le ha gustado que su beso de película fuera en la mejilla y se lo ha hecho saber “esa película no me gusta”.