Zezi ha venido a ‘First Dates’ en busca de una mujer con “clase y elegancia” y no lo ha encontrado en Cus, una mujer que asegura que “ Si existe la media naranja, con la mía se han hecho un zumo . No por mi culpa porque yo soy maravillosa… Parece que no tengo abuela, soy una persona con muchísimos valores, soy súper tolerante y tengo facilidad para conectar con la gente y pasármelo fenomenal”.

No han necesitado más que verse para darse cuenta de que no se gustaban y de que lo suyo no iba a ir a ningún sitio y Carlos Sobera se ha temido lo peor. Y eso que todavía no había llegado a la mesa y Zezi no les había confesado su manía “No puedo sentarme mirando a la pared”.