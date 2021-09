Will, se ruboriza ante los comentarios de Dayana: “Habla más bajito”

La cita de Dayana y Will estaba funcionando bastante bien, pero cuando han comenzado a hablar de sexo se ha estancado un poquito. A Will no le importaba hablar de cuál eran sus talentos sexuales o de las cosas que más le excitaban, pero sí hacerlo en un tono de voz un tanto indiscreto .

Al escuchar a Dayana elevar un poco el tono, no ha dudado en frenarla con un “habla bajito”. Ella ha sentido que le daba vergüenza y le ha recordado que estaban en la tele y se iba a enterar todo el mundo, pero él no se refería a eso. A Will no le gustan las personas que hablan tan alto “no va conmigo eso” y ha sido un detalle que ha podido acabar con su buen rollo.