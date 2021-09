Aunque su cita no ha sido para tirar cohetes, Sergio ha llegado a la decisión final con la ilusión de volver a tener una segunda cita con la joven italiana de Granada que había conocido en ‘First Dates’ , pero al escuchar que le encantaba su interior, pero no era su tipo físicamente, ha sentido que Chiara era una mujer superficial.

No han coincidido en multitud de detalles, pero Chiara se ha mostrado bastante receptiva con el juego del rasca del amor y Sergio ha tenido la sensación de que no iba a ser última cita. Él ha afirmado que le gustaría repetir y se ha quedado de piedra cuando ella le ha dicho que le encantaba su interior y su forma de ser, pero que físicamente no era lo que buscaba.