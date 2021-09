Micaela ha estado casada durante 8 años, pero se ha dado cuenta de que ella es más de relaciones de una sola noche y no ha dudado en explicarnos cuáles son sus tres reglas básicas para no enamorarse de los hombres y pasarlo mal.

“Yo tengo tres reglas básicas para no enamorarme. Una es que no me vuelvo a acostar con ellos, la segunda es no dormir en la casa y la tercera, que no tenga hijos”, ha asegurado una Micaela independiente y convencida de que si se salta una sola de sus reglas se equivocará “Si rompo una de esas reglas me enamoro”.