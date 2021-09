Macarena no usa bragas: “Si a ti te tapan la nariz y la boca no puedes respirar, te ahogas”

Macarena ha entrado en ‘First Dates’ pisando fuerte y con las ideas muy claras. Ella desde muy pequeñita no usa bragas “Yo no las uso y soy feliz” y tiene claro que en esta vida todo son “tetas y culos” .

Macarena se ha llevado una alegría al ver que su cita era un hombre más alto que ella, algo que no suele ser fácil de encontrar y se ha sentido tan cómoda con José Luis, que no ha dudado en mostrarse natural como la vida misma. De hecho, ha comenzado contándonos que su madre de pequeña le pegaba porque ella nunca ha utilizado bragas “Si a ti te tapan la nariz y la boca, ¿qué pasa? No puedes respirar, te ahogas… Lo mismo le pasa a todo lo que tiene orificios, tiene que traspirar, necesita aire, aire” .

Y es que si algo tiene claro Macarena es que no necesita unas bragas para ser feliz “¿Por qué se tiene que llevar bragas? Yo no las uso y soy feliz, nunca he cogido infección ni nada”. Y que si se le levanta el vestido nadie debería asustarse “Si se me levanta no pasa nada, todas tenemos lo mismo. No lo tengo cuadrado ni rectangular ni la raja en horizontal”.