A Sandra no le ha hecho gracia que Fernando no trabaje y que se dedique a la vida contemplativa: "No quiero mantener a nadie"

La primera impresión de Fernando y Sandra ha sido muy buena en 'First dates'. Cuando le ha visto Sandra, físicamente le ha encantado su cita, a ella le gustan los hombres pijos. Y a Fernando le ha pasado lo mismo que enseguida le ha dicho que era muy guapa.

Él por su parte ha trabajado en el sector del marketing y en agencias de comunicación, pero ahora no trabaja. Cuando le ha dicho que lleva dos años sin trabajar, a Sandra no le ha hecho mucha gracia, "yo no quiero mantener a nadie", ha asegurado.