A José Luis le ha tirado para atrás que Katy se haya casado cuatro veces: "No me ha dado mucha confianza"

Carlos Sobera cuando ha recibido a José Luis le ha dicho que él era el quinto, y el comensal no ha entendido muy bien por qué le ha dicho eso hasta que le ha presentado a Katy. "No hay quinto malo", ha asegurado el tatuador al verse como el posible elegido, pero esa idea tampoco le ha convencido del todo, de hecho, le ha restado unos puntos a su cita, "no me ha dado mucha confianza".