Natalia ha confesado que le gusta verse bien, se cuida y también se hace algún que otro retoque estético. Lo que más le gusta es pincharse los labios, ella lo haría todas las semanas pero su médico no la deja. Pero todo lo demás es natural.

A Carlos Sobera le ha llamado la atención que una chica tan guapa no haya encontrado el amor, Natalia tiene una explicación para ello, "me han tocado todo desechitos", ha explicado, para su madre será el mejor hijo del mundo pero para ella no, por eso, se lo ha devuelto.