El colmo del egocentrismo de Diego: “Si me pudiera clonar, estaría casado conmigo mismo”

"No diría que soy un partidazo, diría que soy el novio perfecto", así se ha presentado Diego en 'First dates'. Tiene 25 años, viene de Lugo y es estudiante. Le ha confesado a Carlos Sobera que eso del amor no se le ha dado muy tiempo. Ha tenido solo una relación larga pero no le ha funcionado. Ahora busca una chica que sobre todo se parezca a él porque "yo soy muy fan de mí mismo", ha asegurado.