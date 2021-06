Margarita le ha explicado que no quería tener más citas con él porque no era su tipo y parecía que iba a aceptar bien que él dijera que tampoco quería repetir “No es mi tipo y me saca tres años casi” . Sin embargo, lo de la edad le ha matado y ha querido saber por qué lo estaba diciendo.

“Yo voy a trabajar, soy un hacha de guerra, me llaman el águila porque el que va conmigo tiene que abrocharse muy bien el cinturón y afilarse muy bien las uñas para trabajar a mi lado” , ha asegurado José encontrándose con un “Ya sabes lo que te digo, que yo me voy contigo y te gano”. Algo que él ha visto como un “puede ser” y Margarita cómo un “Puede ser no, es” .

José ha terminado confesando “He venido a buscar a una mujer que me entrara por los ojos” pero Margarita no le ha creído “Creo que sí te he gustado, pero cuando he dicho que no me gustas, tú has dicho otra cosa”. “Pregúntale a la muchacha la entrevista que yo he hecho y te desentiendes”, es lo último que se han dicho.