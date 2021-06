Sebastián se pone a hablar en vasco con Carlos Sobera: “¿Qué es eso?”

Sebastián ha llegado a ‘First Dates’ contento y pisando fuerte. Estaba tan animado que cuando Carlos Sobera le ha acompañado a la barra y le ha dicho “vamos a tomar algo” , él se ha venido arriba y le ha dicho al presentador que si quería una cerveza, pero en vasco . Lo que no esperaba es que el presentador no le entendiera ni una sola palabra .

Sebastián venía de casa con la intención de no hablar de más, pero no ha empezado con buen pie. Cuando Sobera le ha llevado a la barra y le ha soltado un “vamos a tomar algo”, él le ha querido preguntar si quería una cerveza en vasco y se han encontrado con un “¿Qué es eso?” . La cara de Carlos Sobera ha sido un poema porque no sabemos si Sebastián ha pronunciado muy mal o al presentador se le ha olvidado el euskera “¿Eso es euskera?” .

La situación ha sido un tanto ridícula para ambos y Matías ha intentado quitarle hierro al asunto bromeando con el tiempo que hace que Sobera no regresa a su tierra “¿Cuánto hace que no volvéis a tu tierra?”. Y es que el presentador se ha ruborizado y Sebastián ha reflexionado en voz alta “Hablo de más y lo sé, venía con intención de pararlo, pero no lo he conseguido”.