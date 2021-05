El hombre perfecto de Paloma: “Me envuelve Federico Jiménez Losantos”

Paloma ha llegado ‘First Dates’ en busca de un hombre que la libre de la soltería que tantos años lleva persiguiéndola, pero no se lo ha puesto fácil a Carlos Sobera porque al pedirla referencias, le ha confesado que el hombre que la envuelve es el periodista Federico Jiménez Losantos y de ese tipo, no sabemos si hay dos iguales .

Tras piropearse un rato con Carlos Sobera, le ha confesado que sus padres estaban desenado que tuviera pareja y que no lo conseguía. El presentador ha querido saber qué tipo de hombre le gustaba y ha tenido la sensación de que fácil no lo iba a tener para enamorase porque le ha dicho que su tipo es el radiofónico Federico Jiménez Losantos “Lo que haga Federico Jiménez Losantos está bien hecho, me parece una persona súper inteligente y lo que haga está fenomenal”.