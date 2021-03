Al saber que era de Granada , José Manuel le ha dicho que a él le gustaba mucho la ciudad y que antes iba a mucho por allí, sobre todo de taperías. “¿Taperías?” , ha afirmado Raquel sorprendida y casi indignada. Para ella esa era una palabra muy fina y en Granada no hay taperías, hay bares a los que se va de tapas .

En modo de confesión graciosa, José Manuel le ha contado a Raquel que le llaman ‘El Flequi’ y no solo por el actual tupé que luce sino porque de adolescente llevaba el pelo largo con flequillo. Raquel ha flipado, no daba crédito a que ese corte de pelo fuera real y no ha sabido muy bien cómo reaccionar.