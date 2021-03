Almudena Herrero se guarda su secreto para el final: “Trabajé en Telecinco”

Catorce años después de que viéramos como su por entonces novio Fabio Testi le engañaba con Marlène Mourreau en el concurso ‘Gran Hermano’ , la cantante Almudena Herrero ha vuelto a la mediana pantalla y en esta ocasión lo ha hecho para buscar el amor . Eso sí, no ha querido que su cita supiera quién era hasta que no la hubiera conocido de verdad.

Almudena no ha vuelto a enamorarse con locura después de su relación con el actor italiano Fabio Test i y ha venido a ‘First Dates’ en busca de un hombre agradable y de buen carácter. Y aunque, al principio la cosa no ha pintado bien porque se ha encontrado con un guipuchi de la Real Sociedad , ella es de Bilbao y del Atleti, poco a poco la tortilla se ha dado la vuelta.

Almudena está acostumbrada a ser ella la simpática de la relación, pero con Erramun, Ramón en vasco, no ha parado de reírse ni un segundo. Erramun ha comenzado contándole su ajetreada vida, sus aficciones, sus planes de futuro… Y no ha parado de hacerla de reír ni un segundo y eso que no les ha tocado hablar de sexo.