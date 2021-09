Paola, víctima de una cámara oculta en ‘First Dates’: “Mira dónde está la cámara”

No se han desagradado a primera vista, pero Sergio y Paola, a pesar de ser dos personas muy activas, se han quedado bloqueados al conocerse. Poco a poco, Sergio ha querido romper el hielo y no ha dudado en contarle un montón de cosas de su vida. A Paola no le ha gustado mucho que su cita le dijera que estaba estudiando Educación Física y que se dedicaba a editar vídeos y subir contenido a las redes sociales “no me gustan los influyencer”.