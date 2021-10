A Melissa no le gusta el gazpacho: “La sopa fría es como un beso sin saliva”

Melissa es americana pero tiene descendencia mexicana y además, de ofenderse cuando su cita le ha dicho que los burritos son mexicanos , le ha dejado claro que ella lo único que no come es gazpacho “La sopa fría es como un beso sin saliva” .

Víctor y Melissa han mantenido una cena muy agradable en la que han hablado de muchas cosas. A ambos les gusta viajar y probar cosas nuevas, pero a ella no le ha gustado demasiado que su cita no hablara con propiedad de la comida mexicana. Sus padres son mexicanos y para ella es una falta de respeto que la gente diga que los nachos, las fajitas y los burritos son mexicanos. Son comida tex-mex que no tiene nada que ver con las delicias de sus antepasados.