Leonor: “Para mí el menos es más no existe, más es más”

Leonor se define como “una persona muy extravagante, un poco hortera, la verdad. Para mí lo de menos es más no me sirve, más es más, brillo, dorado, que se te vea, que brilles, que llames la atención. Si vas a ser una puta básica, retírate”. Y es que, para ella la estética es muy importante y no ha querido sentarse a la mesa sin su cepillo del pelo y su barra de labios. Algo curioso porque su flequillo no podía estar más cepillado.