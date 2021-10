Elena y el amor en pandemia: “Cada vez que conoces a un chico rezas a la virgen para que no tenga covid”

Elena es una mujer divertida y pizpireta que busca a un hombre de los de antes. Quiere encontrar a un caballero que no sea “ratuno” y no tener que pedirle una PC-R negativa nada más conocerle. La cosa está muy mal en el terreno amoroso y más en tiempos de pandemia.

“Me dicen que si soy china o soy latina, pero soy una vallisoletana con gracia”, así se ha presentado Elena en ‘First Dates’ y le ha explicado a Carlos Sobera que buscaba a un hombre generoso, una persona que no le cueste abrir la cartera. No me gustan los hombres tacaños, es que lo odio”. La joven ha tenido suerte porque se ha encontrado con Agustín, un empresario de Jaén que ella ha calificado de “su tipo”.