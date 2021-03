Un lapsus de Carlos Sobera saca los colores a Pilar: “Ambiciosa, viciosa no soy”

Se consideran las mejores amigas , se lo cuentan todo y han decidido buscar el amor en el mismo lugar y a la misma hora. Pilar y Andrea, madre e hija , han venido a ‘First Dates’ en busca de dos hombres que las roben los corazones y hasta donde podemos leer sabemos que una de ellas busca a “un hombre ambicioso” y por qué no un poquito “vicioso” .

Carlos Sobera ha querido conocer un poquito mejor a Andrea y a su madre Pilar antes de presentarles a sus citas. Andrea le ha contado al presentador que su madre era una mujer con las ideas muy claras y que le gustaban los hombres musculados y ambiciosos. “¿Viciosos?” , ha preguntado Sobera que no había entendido bien a Andrea y entre madre e hija ha resonado una carcajada .

Pilar le ha dicho al presentador que no, pero Andrea le ha dicho que también le gustaban viciosos, que le dieran un poquito de juego consiguiendo que a su madre le salieran los colores “Se le ha ido un poco la lengua, soy activa me encanta hacer el amor, pero viciosa, no”. Viciosos o no, Pilar ha compartido cena con Miguel Ángel mientras, que su hija flipaba con el rollazo de Nizar, su cita. Un chico que le ha encantado, pero solo como amigo.