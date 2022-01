Jerzy presentó un programa de televisión en Guinea: "Me dicen mucho que soy como Jorge Javier pero en negro"

Jerzy y Cristian se han dado cuenta muy rápido que no eran lo que habían venido a buscar a 'First dates', ha habido un momento en el que se han intentado conocer un poco más por si saltaba la chispa.

Cristian le ha contado que es un gran bailarín de twerking , para demostrárselo se ha presentado directamente bailando. Algo que ha Jerzy no le ha convencido mucho pero le ha dado una oportunidad. Y es que él triunfa en redes sociales con su perreo, "por la calle me piden fotos", ha confesado.

Jerzy también le ha explicado un poco lo que hace, es estudiante de Bellas Artes, y además estuvo presentando un programa de televisión en Guinea Ecuatorial, donde hablaba de famosos. "Me dicen mucho que soy como Jorge Javier pero en negro", ha explicado el comensal. Pero a Cristian no le ha convencido mucho, "no le conocen ni en su casa", ha dicho.