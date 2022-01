La primera impresión de Anastasia con Khalid: "Cuando le vi entrar, me asusté"

Tras hablar con el presentador, Carlos Sobera ha ido a buscar a su cita. Se trataba de Khalid, tiene 30 años, es pintor y modelo. Cuando le ha visto entrar, Anastasia se ha asustado un poco al verle. Su pelo ha tenido mucho que ver. Las rastas no han convencido del todo a la traductora, "no me lo esperaba así", ha matizado.