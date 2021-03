Jennifer, una malagueña "adoptá": ni le gustan los espetos, ni ha estado nunca en Pedregalejo

Jennifer y Manuel son de Málaga, pero no tienen nada en común

A Jennifer no le gustan ni las gambas, ni el jamón serrano

Juan Manuel no da crédito con las confesiones de Jennifer

Tanto Jennifer como Juan Manuel son de Málaga. A priori, parecía que los comensales iban a tener muchas cosas en común, sin embargo, nada más comenzar la cena han descubierto que a pesar de vivir en la misma ciudad, son como el día y la noche.

"¿Por donde sales en Málaga? Seguro que tenemos amigos en común", le ha preguntado él. "Por el centro nunca, me parece súper agobiante, hay muchas discotecas chiquititas. En mis tiempos salía por discotecas súper grandes como el Kiu", ha respondido ella. Juan Manuel no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Yo por aquella zona nunca he estado, yo soy más del Titi, en Pedregalejo", ha asegurado.

"Nunca he estado en Pedregalejo", ha anunciado Jennifer. "¿Que nunca has estado en Pedregalejo siendo de Málaga? Si es la parte más bonita de Málaga centro. Eso es como si un granaino no conoce la Alhambra. Es el barrio típico con el palo ahí los dos pegaitos donde se come el pescaito, la esencia de Málaga. ¿De verdad nunca te has comido un espeto en Pedregalejo?", ha preguntado asombrado Juan Manuel.

"No me gustan los espetos, a ver que si tengo que comérmelo me lo como, pero de ir a un sitio y pedírmelo no", ha dicho ella. "¿Como no te van a gustar las sardinas siendo malagueña? Ahora dime que no te gustan los camperos tampoco", le ha preguntado él llevándose las manos a la cabeza. "Eso sí, pero no me gustan las gambas, ni el jamón serrano", ha afirmado Jennifer. "Que baratita sales tú en Navidad entonces", se ha reído él.