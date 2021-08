Jaday descarta a Francisco a primera vista... ¡y acaba besándose con él en el fotomatón!

La cita de Jaday y Francisco en 'First dates' es el claro ejemplo de que las primeras impresiones a veces con erróneas. En el caso de los dos participantes, parecía que todo iba a avocar al fracaso . Jaday nada más ver entrar a Francisco en el restaurante le descartó porque físicamente no le llamó la atención. Aún así quiso darle una oportunidad.

La cita no empezó muy fluida. "Me pones nervioso tú. No sabía que me iban a traer a un tío guapo. Sabes que esto es como la lotería", le decía Francisco a Jaday. En su caso, él sí le había llamado la atención a primera vista. "¿Eres deportista?", simplemente respondió Jaday. "Para mí que vaya al gimnasio es un plus extra", dejaba caer después.