Ambos son amantes del doblaje y del mundo audiovisual, por lo que la cita de Miguel y Judith tenía muy buena pinta. Pero el unicornio de colores no se lo ha puesto nada fácil a nuestro particular Mickey Mouse. A Judith no le ha gustado que Miguel le dejara un mensaje con la voz del ratón “No me ha encajado, me han saltado las alarmas, no soy una ratona, no soy una persona dócil”, le ha parado en seco cuando él ha intentado saludarla con dos besos “No doy dos besos, lo siento” y le ha dejado claro que ella no quiere a un Tauro en su vida.