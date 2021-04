Ibai Llanos, fan de ‘First Dates’ por su abuelo: “Es curioso, no ve nada la tele, es muy de pueblo pero le gusta”

Confesando que nunca ha tenido pareja , pero que sí ha estado enamorado y actualmente lo está de la vida, Ibai Llanos ha visitado el restaurante de ‘First Dates’ con una ilusión especial “Tengo mucho cariño a este programa porque lo ve mi abuelo ”. Sí, el youtuber nos ha contado con mucha dulzura que su abuelo es fan del programa de las citas y que incluso, no cenaba hasta que no terminaba “Abuelo, que esto termina a las once” .

Ibai Llanos, el youtuber y streamer que arrasa por donde pasa, ha visitado el restaurante del amor para celebrar junto a Carlos Sobera y el equipo de ‘First Dates’ el quinto aniversario de ‘First Dates’. Ibai ha cruzado las puertas del restaurante con mucha ilusión y un cariño especial ya que nos ha confesado de que su abuelo es fan del programa y que lo veían juntos cada noche: “Tengo mucho cariño a este programa porque lo ve mi abuelo, es curioso, no ve nada la tele, es muy de pueblo pero le gusta ‘First Dates’ como él dice… Le tenía cierta adicción y no cenaba hasta que no terminaba y yo le decía “abuelo que esto termina a las once”’.