Francisco es de Ubrique como Jesulín: “Vengo de un pueblo con un torero”

Laura le ha contado a Carlos Sobera que no tenía un prototipo de hombre y que buscaba a un chico simpático, educado e inteligente, y la vida le ha puesto delante a Francisco, y aunque no lo tenía nada fácil porque cerca de los 40 uno se vuelve más exigente , ha conseguido que Laura estuviera encantada con él y viceversa.

Natural, divertido y dejando claro que a él no le gusta ni el fútbol ni los toros “y eso que vengo de un pueblo de toreros”. Sí, Francisco es de Ubrique, del mismo pueblo gaditano que el torero Jesulín de Ubrique, pero igual es porque vive en Estepona, pero a él esos asuntos no le gustan. “Un puntito a su favor”, ha asegurado Laura al saber la información porque a ella el plan de fin de semana de ver futbol o toros no le gusta nada de nada.