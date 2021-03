Caroline tiene un reto para Daniel: “Los españoles no me terminan de convencer”

Caroline: “Mi ética y mi religión no me permiten planchar”

Carlos Sobera y Matías se quedan de piedra con las peticiones de Caroline: "Si plancha, lava, cocina y es vegetariano, me caso en tres días"

Carlos Sobera ante el físico de Daniel: "Bonito no, es impresionante"

Medio brasileña, medido portuguesa y con acento argentino, Caroline ha revolucionado ‘First Dates’ nada más sentarse en la barra. No solo ha lanzado un lema que quiere promover en las calles “¿Para qué planchar?” si no que le ha dicho a Matías y a Carlos Sobera que le encantan los hombres de todo el mundo, pero que los españoles no le terminan de conocer.

“Los españoles no me terminan de convencer”, ha sido la frase de Caroline que ha dejado perplejos a Matías y a Carlos Sobera. Ella ha intentado matizar sus palabras, pero ha dicho lo que ha dicho y sabía por qué lo decía: “A veces son un poco machistas, con la cabecita cerrada, no viajan tanto… no tienen las inquietudes que yo tengo, no compaginamos”. Eso sí, la joven no pierde la esperanza de enamorarse y también le ha dicho a Carlos Sobera que si encontraba a un hombre simpático, viajado y que “Lava, plancha, cocina y es vegetariano, nos casamos en tres días y tú serás el padrino”.

Carlos Sobera le ha advertido a Daniel de que tenía una importante misión en el restaurante y que tenía que dejar muy alto el pabellón de los españoles y él se ha mostrado muy dispuesto. Lo único que no es vegetariano y en lugar de tres días igual tarda cinco en conseguir que Caroline se case con él.