Cuando tú cita en ‘First Dates’ te llama moñas porque tu película favorita es El diario de Noa

Monllor y Manuel han venido a conocer a alguien especial al restaurante ‘First Dates’ y se han conocido mutuamente. Sin embargo, parece que ambos pisan el acelerador de sus vidas a ritmos diferentes y que la positividad no es el punto fuerte de no de ellos.

A Monllor le gusta mucho la película Nothing Hill y ha tenido la sensación que era un poco ñoña, pero no tanto como lo es El diario de Noa, la película favorita de Manuel. A quién no le ha hecho ninguna gracia que su cita le dijera que con esos gustos era un moñas y que seguro que también era romanticón “un agua calentito, unas velitas y una música tipo “Tú te has burlado de mí”, le vacilaba Monllor.