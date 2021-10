En ‘First Dates’ hemos vistas con mucha conexión entre los solteros, citas con poca, citas divertidas, citas sin feeling, peculiares, aburridas… Pero tan desastrosas como la de Ainhoa y Roy, no habíamos visto ninguna . No han coincidido en nada.

Roy ha querido ser sincero con su cita desde el primer momento y no ha dudado en mostrarse natural y hablarle de sus gustos y planes de futuro “A mí me gusta vaguear, hacer el vago”. Y es que aunque asegura ser liberal, lo de tributar no va con él y ha montado un negocio clandestino de paseo de perros “Si tienes un plan de ahorro es como tributar”.