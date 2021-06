Daniel saca los colores a Carlos Sobera: “Eres un mito erótico mío”

Ha sido tenerle en frente y decidir lanzarse a la piscina . No todos los días se está cara a cara con Carlos Sobera y Daniel ha decidido confesarle que era su mito erótico desde que era muy pequeño. Eso sí, el presentador ha sabido si tomarse como un cumplido o no. Le ha llamado “papi” .

Daniel ha entrado en el restaurante de ‘First Dates’ como un auténtico ciclón y le ha soltado a Sobera sin anestesia un “Eres un mito erótico mío” . Y antes de que el presentador pudiera reaccionar ha continuado con un “Me gustan mucho los papis te lo tengo que decir” . Impactado por el entusiasmo y la declaración de Daniel, Sobera ha levantado la pierna y ha soltado un “Los papis, mientras no digas los abuelis” .

Y es que Carlos Sobera no sabía si tomárselo como un auténtico piropo o como que le estaban llamando viejo. Eso sí, se lo ha tomado con humor que es lo más importante. Y es que con Daniel es imposible tomarse las cosas de otra manera. Ha entrado en ‘First Dates’ como una auténtico ciclón y en menos de un minutos no ha dejado claro que desde pequeño decía “no me des una concha, dame una salchicha” y que es una princesa que está esperando que su príncipe azul venga a rescatarla.