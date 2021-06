Diomar es un chico abierto al amor, pero que a sus 21 años nunca ha tenido novia. Ha venido al restaurante de ‘First dates’ a conocer a Teresa y ver si surge la química entre ellos. Pero nada más entrar no estuvo muy avispado y Carlos Sobera tuvo que ponerle las pilas…

El error de Diomar

Mirando a cámara, Diomar explicó por qué se había quedado mirando la cerveza en lugar de haber entablado conversación con Teresa: “La he visto, la he saludado, pero pensaba que era una camarera, no que era mi cita”.